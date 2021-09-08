Сегодня трагическая дата: 80 лет с начала блокады Ленинграда





Сегодня в истории России трагическая дата – 80 лет с начала блокады Ленинграда. Фашистские войска оккупировали город 8 сентября 41-го года и удерживали без малого 900 дней и ночей… По оценкам историков, за это время погибли от 700 до 800 тысяч человек. Валерий Иванов родился в 1943-ем в осажденном Ленинграде в семье военных — фельдшера госпиталя Клавдии и Героя Советского союза Хасана Иванова. Они познакомились там же – в городе на Неве, и сделали все возможное для того, чтобы сохранить жизнь своего сына. Именно от них – от родителей о том, что происходило в городе в те дни и узнал Валерий Иванов. По окончанию войны, семья Ивановых приехала в Кабардино-Балкарию – на родину главы семейства. Герой Советского союза – Хасан Иванов, несмотря на то, что был тяжело ранен в бою и потерял ногу, продолжал работать в мирное время. Ушел из жизни в 54 года – в 1972-м. А вот Валерий живет в Нальчике до сих пор – у мужчины двое детей и 4 внука. Но несмотря на то, что большую часть своей жизни он провел в нашей республике, и сегодня считает Ленинград, а ныне Санкт-Петербург своей родиной.