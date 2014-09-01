Сегодня телеканал «Россия» отмечает 30 летний юбилей





Телеканал «Россия» сегодня отмечает 30-летний юбилей. Именно 13-го мая в 1991-м году началось вещание РТР. А через 10 лет – в 2001-м – появилось нынешнее название – «Телеканал «Россия». Сегодня это флагман ВГТРК, в которую входят несколько теле- и радиоканалов, а также крупные интернет-платформы. Филиальная сеть холдинга – 79 самостоятельных региональных компаний. В их числе и ГТРК «Кабардино-Балкария». 30-летию телеканала «Россия» посвящено новое оформление наших информационных выпусков. Теперь они транслируются с юбилейной символикой. Кроме того, празднично «одет» и сайт телерадиокомпании.