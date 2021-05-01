Сегодня телеканал «Россия» отмечает 30-летний юбилей





Телеканал «Россия» сегодня отмечает 30-летний юбилей. Именно 13-го мая в 1991-м году впервые в эфир вышла информационная программа «Вести». Сейчас в составе самого крупного медиахолдинга страны 79 региональных компаний. В их числе и ГТРК «Кабардино-Балкария». Программы телеканала неизменно привлекают людей разных возрастов, интересов и профессий. Эпидситуация не позволила всем журналистам холдинга собраться в реальной жизни. Встречу организовали в онлайн формате. Провели видеоконференцию.