Сегодня телеканал «Россия 24» отмечает 15-летие





Сегодня телеканал «Россия 24» отмечает 15-летие. Он входит в крупнейший медиахолдинг страны – ВГТРК. Именно первого июля 2006 года началось непрерывное новостное вещание – тогда еще спутниковое. Сегодня «Россия 24» по-прежнему – единственный отечественный информационный канал, работающий круглосуточно. Новости, интервью, комментарии, специальные репортажи доступны в любое время дня и ночи – в любой точке огромной страны. Ныне канал входит в первый мультиплекс и интегрирован в платформу «Смотрим». Наша телерадиокомпания впервые вышла в эфир с региональными «Вестями» на «России 24» в самом начале 2019 года – девятого января. Для ГТРК «Кабардино-Балкария» это стало прорывным событием, ведь появилась возможность общаться со зрителями посредством еще одного телевизионного канала – «Россия 24».