Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские статистики





Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 21 октября 2021 года. Постановление об этом накануне подписал глава кабмина Михаил Мишустин. По информации Росстата , впервые перепись будет цифровой, в связи с этим создана и прошла успешное тестирование IT-система для сбора, передачи и обработки данных, в регионы доставлены и готовы к работе электронные планшеты. Сегодня же сотрудники федеральной службы госстатистики отмечают свой профессиональный праздник. Прообраз современной Службы статистики создали в нашей стране 25 июня 1811 года. В тот день в составе министерства полиции сформировали специальное отделение. Тогда это была небольшая организация, которая помещалась в одной комнате. Сегодня в Росстате работают почти 18 тысяч человек. Год 210-летия службы выдался насыщенным, рассказали в региональном подразделении ведомства. Для сбора информации о том, как живет страна, раньше специалисты использовали бумажные бланки. Сегодня в основном – электронную технику. Всероссийская перепись населения в октябре этого года впервые будет цифровой. Жители смогут самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, воспользоваться стационарными участками в МФЦ либо пообщаться с переписчиками, которые станут ходить по домам и квартирам с планшетами вместо традиционных анкет. Цифровые технологии ускоряют ввод информации, сокращается количество ошибок и время на обработку данных, констатируют специалисты. К тому же полные итоги намерены опубликовать уже на следующий год после переписи. Раньше на это уходило несколько лет. В Кабардино-Балкарии Всероссийскую перепись населения проведут больше двух тысяч специалистов. Собранная информация позволит в перспективе скорректировать многие социально значимые федеральные программы.