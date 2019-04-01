Сегодня свой юбилей отмечает одна из выдающихся ученых нашей республики Нина Шогенцукова — 2019.04.30





Доктор филологических наук получила заслуженное признание не только в кабардино-балкарском, но и в российском литературоведении. Диапазон научных интересов Нины Шогенцуковой широк и разнообразен: от проблем нартского эпоса до современной мировой литературы, от исследования поэтики до синергетики. Около тридцати лет она преподавала в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Ее лекции по зарубежной литературе 20-го века всегда были ярким событием для студентов. В общении с коллегами и учениками она всегда проявляет удивительную чуткость, мудрость и терпение. Многим поколениям Нина Адамовна открыла чудесный мир книг, помогая найти ключ к каждому автору, читать произведения между строк, выявлять тайную жизнь художественного текста. Сегодня с днем рождения Нину Шогенцукову поздравляют родные, коллеги и многочисленные студенты. К добрым пожеланиям присоединяется и наша программа «Вести. Кабардино-Балкария».