Сегодня стартовали единые госэкзамены. Основная волна началась с тестов по географии и литературе. — 2019.05.27

Эти предметы — для сдачи не_обязательные. Их выбирают ребята в качестве профильных для поступления в вузы. Процедура проведения осталась неизменной — регистрация, проход через металло_искатель, инструктаж в аудиториях. Затем печатают и раздают задания. На выполнение работы отводится почти 4 часа. 29-го мая одиннадцати_классники напишут математику. Эта дисциплина уже обязательная для всех, и в этом году её коснулись изменения. Если раньше можно было выбрать два уровня сложности — и базовый, и профильный, то сейчас только один.

Ровно через неделю — третьего июня- ЕГЭ по русскому языку.