Сегодня Совет Госдумы на внеочередном заседании рассмотрел законопроект о доплатах к пенсиям — 2019.03.05





Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Речь идет о повышении выплат неработающим пенсионерам, которые получают суммы ниже прожиточного минимума. Документ разработан по поручению Президента страны для того, чтобы поднять уровень доходов данной категории граждан. Если раньше они практически не чувствовали индексации, после принятия закона выплаты сначала доведут до уровня прожиточного минимума и уже потом пересчитают. Проект рассмотрели в приоритетном порядке и уже отправили в рассылку по регионам.