Сегодня состоялось Ежегодное Послание Главы КБР к Парламенту республики





Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обратился в Ежегодным Посланием к Парламенту республики. В зале Дома Правительства присутствовали сенаторы Федерального собрания, депутаты Госдумы, члены правительства КБР, руководители судов, омбудсмены, представители правоохранительных структур, общественности, СМИ, главы муниципалитетов.

За кадром: Повестку заседания озвучила спикер Парламента Татьяна Егорова. Она подчеркнула, что сегодня также организованы дополнительные площадки, где выступление Главы идет в формате онлайн. В программном документе – главные итоги 2020 и ключевые задачи в развитии республики на ближайшее время и среднесрочную перспективу. Самый большой вызов прошедшего года – пандемия. Благодаря беспрецедентной поддержке со стороны Президента и правительства страны, Кабардино-Балкария смогла достойно противостоять эпидемии коронавируса. Руководитель республики выразил благодарность медикам, которые все это время работали на пределе возможностей и справились с непростой задачей сохранения здоровья людей. Казбек Коков также отметил труд сотрудников Роспотребнадзора, экстренных и социальных служб, педагогов, которые оперативно переформатировали свою работу с учетом реалий пандемии. Выполнить социальные обязательства, не дать экономике региона войти в коллапс помогли масштабные меры, принятые на федеральном и республиканском уровне. Главная задача – забота о здоровье людей и повышение качества жизни. Поддержка семей, социально незащищенных категорий граждан, борьба с бедностью и максимально быстрое восстановление рынка труда – в приоритете. Культура, подготовка к празднованию 100-летия республики, молодежная политика, работа над качеством школьного образования, связь науки и экономики. Глава подробно остановился и на этих темах. Всего оглашение Послания длилось более полутора часов.