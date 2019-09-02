Сегодня школы республики открыли свои двери для 105-ти тысяч ребят. Из них 13 тысяч – первоклашки. Во всех образовательных учреждениях прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года — 2019.09.02

Особым этот день стал, как обычно, для первоклассников. Так, во второй школе селения Шалушка их – 46. Поздравить мальчиков и девочек пришли родители, старшие товарищи по учебе и почетные гости, среди которых глава администрации Чегемского района Артур Текушев и депутат Государственной Думы Заур Геккиев. С творческими номерами выступили учащиеся школы, а завершилась торжественная линейка общей фотографией на память и традиционным первым звонком.