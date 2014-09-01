Сегодня российское телевидение отмечает 90-летний юбилей

Сегодня российское телевидение отмечает 90-летний юбилей. Именно в этот день, 1 октября 1931 года, начались первые регулярные передачи движущихся изображений по радио. Трансляция шла из студии при Московском радиоузле. Немногочисленных обладателей телевизоров в то время называли радиозрителями. Сейчас это звучит непривычно, как и то что телевидение было механическим. Для воспроизведения видео использовали вращающийся диск с отверстиями, расположенными по спирали. Изображение на экране было небольшим и нечетким. Активно распространяться по стране ТВ начало в середине 60-х. На Северном Кавказе в числе первых заработал телецентр в Нальчике. К маю 55-го здесь установили оборудование и получили первое изображение. В феврале 57-го нальчикский телецентр вышел в эфир в статусе государственного.