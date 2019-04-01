Сегодня в столице республики отмечают трёхсотсемидесятилетие образования противопожарной службы России — 2019.04.30





У памятника огнеборцам в Нальчике собрался личный состав МЧС по КБР. Вспоминали сотрудников, ценой своей жизни спасших людей из огня. Отметили тех, кто сегодня с честью выполняет свой профессиональный долг. К монументу, который не так давно был открыт на улице Пачева, возложили цветы.

А уже в зале противопожарной службы Кабардино-Балкарии прошло торжественное заседание с участием, как действующих сотрудников ведомства, так и ветеранов. Лучшим специалистам были вручены награды.