Сегодня республиканские лечебные учреждения осмотрели эксперты Национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова — 2019.06.27





Это — один из ведущих многопрофильных комплексов в системе здравоохранения страны. Находится он в Санкт-Петербурге. Делегация северной столицы уже посетила кардиологический и сосудистый центры КБР. Основная цель визита – познакомиться с порядком и уровнем оказания помощи больным.

Мониторинг проводится по всем регионам. Уже после проведут анализ увиденного и выработают конкретные предложения по повышению эффективности оказания профильной медицинской помощи.