Сегодня противопожарная служба республики отмечает юбилей – 185 лет со дня основания — 2019.04.04





К этой дате в ведомстве подвели итоги конкурса школьных работ, посвященных огнеборцам. Участие в нем приняли ребята со всей республики. Они представили свои работы в разных номинациях – по безопасности и самой профессии пожарных. Это и рисунки, и декоративно-прикладные изделия. Первые места достались Фатиме Башиевой из Бабугента и Тамерлану Бляшеву из Нарткалы. Как отметил руководитель службы Анзор Карданов, такие конкурсы помогают лучше донести до детей основы пожарной безопасности. Всем участникам конкурса вручили грамоты, а победители, кроме дипломов, получили ценные подарки.