Сегодня православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы





Сегодня православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это главное осеннее церковное торжество, и его история восходит к 10 веку. По преданию молящиеся стали свидетелями чуда: в небе появился лик Божьей матери, которая распростерла над ними широкое покрывало – символ защиты. Тогда они воевали с завоевателями и оказались спасены. В Кабардино-Балкарии сегодня три храма носят звание Покровских – в Котляревской, в Баксане и Прохладном. Православные всегда считали Покров важным праздником, потому в этот день обязательно шли в церковь на молитву всей семьей.