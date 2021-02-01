Сегодня православные христиане отмечают Сретение Господне





Это один из главных праздников в церковном календаре. Название его переводится как «встреча». Символически это встреча Ветхого и Нового заветов, мира до христианства и после, а также, по народным преданиям, зимы и лета. СрЕтение завершает торжества, связанные с Рождеством Христовым… Празднование состоялось сегодня в Нальчике в храме Марии Магдалины. Перед началом литургии с прихожанами побеседовал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Сегодня православные освящают в церкви свечи, которые затем приносят в дом как символ чистоты. Также в этот день освящают воду. Считается, что она имеет свойство исцелять. 15-го февраля отмечается также День православной молодежи.