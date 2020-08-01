Сегодня православные христиане отмечают День памяти Марии Магдалины





Служба состоялась и в главном соборе Кабардино-Балкарии, который назван в честь этой святой. Верующие собрались с самого раннего утра. Здесь же освятили воду и по традиции окропили прихожан – на благие дела. Храм рассчитан на тысячу человек. Четыре года назад его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего первого приезда в Кабардино-Балкарию… Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поприветствовал саму возможность вновь собираться в храмах после длительного периода ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, испытания, выпавшие на долю жителей Кабардино-Балкарии, сплотили их, научили ценить близость и родство душ.

В связи с Днем памяти собравшимся напомнили, что мироносицу равноапостольную Марию Магдалину в православии почитают, прежде всего, за самоотверженную любовь к Иисусу Христу. Она следовала за ним, когда его вели на Голгофу, и была воскрешена одной из первых, говорит Священное Писание. В честь этой святой была крещена и младшая дочь кабардинского князя Темрюка Идарова Гуашаней, которая стала женой царя Ивана Грозного.