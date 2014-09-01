Сегодня первому президенту Чечни, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову исполнилось бы 70 лет





Сегодня исполнилось бы 70 лет видному государственному деятелю, первому президенту Чечни, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. «Невозможно переоценить масштабность и значимость роли, которую он сыграл в судьбе своего народа, Северного Кавказа и всей России», — отметил Казбек Коков на странице в «Инстаграме». «Возглавив республику в один из самых трагических периодов её истории, Ахмат-Хаджи Кадыров ценой собственной жизни сделал всё, чтобы остановить войну, сохранить и объединить народ, восстановить мир и стабильность на родной земле», — подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии. Руководитель региона добавил, что добрые дела, начатые Ахматом-Хаджи Кадыровым, достойно продолжает его сын. Казбек Коков пожелал Рамзану Кадырову, всему братскому народу Чеченской республики крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.