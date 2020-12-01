Сегодня памятная дата России — День неизвестного солдата. Глава КБР Казбек Коков обратился по этому поводу к жителям республики





В тексте говорится: «Страна отдает дань священной памяти российским и советским воинам, которые в разное время Отдали свои жизни, героически защищая свободу Отчизны, мир на родной земле, чтобы будущие поколения могли жить и созидать. Слова особой признательности хотелось бы выразить участникам поисковых движений за благородный труд, за вклад в увековечение исторической памяти о павших в бою, пропавших без вести, захороненных в безызвестных и братских могилах. Мы склоняем головы перед героями, неизвестными защитниками Родины, бессмертный подвиг которых навсегда вписан в летопись нашего Отечества».