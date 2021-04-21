Сегодня отмечает юбилей заслуженная артистка России Куна Жакамухова





Сегодня поздравления с днем рождения принимает заслуженная артистка России, актриса Кабардинского госдрамтеатра им. Али Шогенцукова Куна Жакамухова. Она воплотила на сцене больше ста образов. Выпускница Ростовского театрального училища, Куна Жакамухова относится к тем редким служителям сцены, чей универсальный талант позволяет сыграть любую роль. За более чем полувековую творческую деятельность актриса исполнила и легендарную героиню нартского эпоса Лашин, и аристократку времен Ивана Грозного Старицкую. В каждом образе актриса естественна и органична. Не менее значимы ее работы на республиканском радио и телевидении. В течение нескольких десятилетий Куна Жекамухова записывала для эфира прозу и поэзию. Сегодня заслуженная артистка России по-прежнему выходит на сцену, чтобы вновь напрямую пообщаться со зрителями.