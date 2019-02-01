Сегодня научная общественность страны отмечает День российской науки. С этим профессиональным праздником республику поздравил временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков — 2019.02.08





В обращении руководителя региона говорится, что Кабардино-Балкария всегда гордилась талантливыми учёными, целеустремлёнными, высокообразованными людьми, которые внесли значимый вклад в развитие всех сфер жизнедеятельности республики. В современных условиях как никогда востребованы интеллектуальный труд, новейшие научные достижения, наукоёмкие технологии, которые обеспечивают подъём, модернизацию и прогресс. Казбек Коков подчеркнул, что от деятельного участия представителей этой профессии сегодня во многом зависят укрепление научного и технологического ресурса республики, формирование эффективной инновационной среды, а значит, динамичное развитие экономики, рост благосостояния людей. Временно исполняющий обязанности Главы выразил уверенность, что творческий и созидательный потенциал будет и впредь служить на благо родной Кабардино-Балкарии и всего Отечества.