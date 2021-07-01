Сегодня народному артисту КБР Ахмату Бачиеву исполнилось бы 70 лет

Сегодня народному артисту КБР Ахмату Бачиеву исполнилось бы 70 лет. Большого актера не стало 20 лет назад. Самобытный, талантливый, сумевший выразить всю силу театра… Актера Ахмата Бачиева хорошо помнит не только старшее поколение. Любой, кто интересуется постановками национальных театров Кабардино-Балкарии, знает его по ролям в таких спектаклях как «Антигона», «Лекарь поневоле», «Хан есть хан». Полностью отдававший себя сцене, он одинаково хорошо играл и в драме, и в комедии. В 77-м году Ахмат Бачиев окончил балкарскую студию ГИТИСа и сразу пришел в театр. Коллеги говорят, что артист мог легко перевоплощаться в самых сложных героев. Блестяще сыграл Кязима Мечиева с его глубиной и мудростью в постановке о депортации «Тяжкий путь» и столь же легко – ведьму в «Крепости Шамая». То, над чем другие актеры трудились месяцами, ему давалось легко, вспоминает дочь Ахмата Бачиева Залина. «Для него театр был не работой, а жизнью, это было действительно так, приходя домой, он очень часто, не часто, практически постоянно, особенно когда была премьера, он привлекал меня, я реплики ему подавала, знала наизусть его роли, изучая роль, он знал всю пьесу, всю постановку»- рассказывает она. Бачиев был не просто актером. Свои опыт и знания он передавал молодым артистам – преподавал в Институте искусств. Организовал кружки в Нальчике и Чегеме – учил детей. Коллеги вспоминают, что эта сторона жизни была для него крайне важна: хотел успеть как можно больше. В 2001 году в Балкарском театре отметили 50-летие Ахмата Бачиева. Зал был переполнен. В тот день ему присвоили звание «Народный артист республики». Многие уже знали, что юбиляр серьезно болен. Всего через месяц любимца публики, воплотившего десятки ярких ролей, не стало. Роль Артутая в одноименной пьесе стала для актера одной из последних. В финальной сцене, обращаясь к отцу, он говорит: «Даже если ты откажешься от меня, я не перестану приносить пользу своему народу!». Подтверждение этих слов – в золотом фонде Балкарского театра, где хранятся записи спектаклей с участием народного артиста Ахмата Бачиева.