Сегодня на заседании президиума Парламента КБР обсудили более двух десятков законопроектов





Больше двух десятков законопроектов обсудили сегодня депутаты на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии. Примерно треть внес на рассмотрение комитет по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды. Представленные документы нацелены на сохранение чистоты воздуха, водных и биологических ресурсов. Также среди заявленных – пункты, касающиеся порядка добычи полезных ископаемых, хранения и переработки отходов производства, ответственного обращения с животными. Проекты содержат изменения в действующие федеральные законы. В социальном блоке депутаты рассмотрели проекты законов о дополнительных гарантиях в сфере охраны здоровья граждан и прав ребенка. Речь также шла о днях воинской славы России и памятниках истории и культуры. Помимо этого, парламентарии изучили законодательные инициативы коллег из других регионов. Одобренные документы направят депутатам и в профильные ведомства республики для детального рассмотрения и подготовки предложений.