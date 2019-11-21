Сегодня на правительственном часе в Парламенте республики депутаты говорили о том, как реализуется республиканский закон об архивной службе Кабардино-Балкарии. — 2019.11.21

В фонде сейчас – около 600 тысяч документальных источников. Самые первые датированы шестнадцатым веком. Все они уникальны и имеют историческую и культурную ценность, являются государственными раритетами. Для обеспечения сохранности ежегодно реставрируются десятки тысяч страниц текстов. Активно ведется работа по рассекречиванию ряда отдельных сведений. В числе приоритетных направлений – комплектование фонда. По словам руководителя службы Шахима Шогенова, хранилища практически заполнены, требуется расширение помещений.

Для внедрения электронных госуслуг и оцифровки документов также необходимо современное компьютерное оборудование, отметил Шогенов. В итоге депутаты Парламента рекомендовали профильному ведомству в проекте республиканского бюджета на ближайшие 3 года предусмотреть дополнительные расходы для модернизации материально-технической базы Архивной службы республики.