Сегодня на Эльбрусе писали Диктант победы





Сегодня в разных уголках мира писали Диктант Победы. За три года всероссийская акция стала международной. По данным организаторов, в этот раз участие в ней приняли 80 стран. Проверить свои знания о Великой Отечественной в Кабардино-Балкарии можно было на 66-ти площадках. Одна из них — на Эльбрусе на высоте больше трёх тысяч метров над уровнем моря.

Писать диктант начали ровно в два часа дня. На ответы – 45 минут. В тестах 25 вопросов, в том числе по разделам истории Великой Отечественной, которые касаются нашего региона. В Нальчике в Институте искусств на вопросы о Великой Отечественной отвечали председатель республиканского парламента Татьяна Егорова и депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев. Законодатели подчеркивают: акция, в первую очередь, призвана сохранить историческую память. Итоги диктанта подведут в июне. Победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года.