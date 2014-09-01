Сегодня на дорогах Кабардино-Балкарии пройдет рейд «Нетрезвый водитель»





Сегодня на дорогах Кабардино-Балкарии состоится рейд по профилактике ДТП с участием и по вине нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД. Езда за рулем в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования наказывается лишением водительских прав на срок до двух лет, а также штрафом на 30 000 рублей. При рецидиве сумма может увеличиться до трехсот тысяч. И грозит лишение уже не прав, а свободы до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ. Также суд может запретить нарушителю заниматься определенной деятельностью или отстранить от занимаемой должности на срок до трех лет. Автоинспекторы призывают: Если вы видите за рулем пьяного человека, который совершает действия неадекватные, опасные и угрожающие другим участникам движения, сообщать об этом по телефонам: 8 (8662) 49-50-62; 8(8662)96-10-00; 8 (8662)91-10-96; 102.

Только совместными усилиями можно сделать дороги безопасными, а также охранить жизнь и здоровье пешеходов и водителей.