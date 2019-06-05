Сегодня мировое сообщество отмечает день окружающей среды. — 2019.06.05

А в нашей стране этот праздник известен как День эколога. Это –ещё один повод обратить внимание мировой общественности к проблемам охраны окружающей среды.

Традиционно, в этот день проводятся митинги, парады, конкурсы рисунков, конференции, круглые столы, презентации, мероприятия по озеленению территорий и посадке деревьев, красочные шоу и представления. С помощью таких акций Минприроды КБР и Росприроднадзор стараются привлечь к экологическому движению как можно больше граждан республики.

На ликвидацию накопленного экологического вреда в этом году в КБР будет направлено свыше 86 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Экология», сообщают в Минприроды. Республика включена в число 17 российских регионов на получение субсидий в течение 3-х лет в размере около 100 млн рублей на софинансирование мероприятий в области обращения с отходами. Кабардино- Балкария также активно участвует в реализации нескольких федеральных программ, главной целью которых является привлечение граждан к активным действиям по защите и сбережению природных ресурсов.