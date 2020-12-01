Сегодня – Международный день инвалидов





В Кабардино-Балкарии живут около 60-ти тысяч людей этой категории, из них четыре с половиной тысячи – дети. Обеспечение прав и законных интересов инвалидов – на особом контроле региональных властей. При Главе Кабардино-Балкарии действует специализированный Совет. С 16-го года в республике реализуют программу «Доступная среда». В результате больше 200 социальных объектов стали ближе к людям с ограничениями по здоровью. Добиться этого позволила особая инфраструктура – пандусы, лифты, широкие проходы…

В республике действует программа реабилитации инвалидов, в которую входят и медицинские услуги, и обучение. В нынешнем году 26 миллионов рублей направили на реконструкцию адаптивной школы в Нарткале для детей с ограничениями по здоровью. Строительные работы почти завершены. Здесь есть два зала для занятий спортом и фитнесом, медицинский кабинет, душевые комнаты. На территории появится футбольное поле и площадка для занятий стрельбой из лука. Сдать школу в эксплуатацию планируют в конце нынешнего года.