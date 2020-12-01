Сегодня – Международный день гор





Его учредили в 2003-м по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В Кабардино-Балкарии примерно половину территории занимают кавказские горы.

Наша республика славится как край непревзойденных по красоте вершин и долин. Хвойные леса, альпийские луга, бурные реки, скалы и ледники – все это привлекает туристов. Приэльбрусье давно стало излюбленным местом отдыхающих – не только из России, но и из других стран. Из восьми пятитысячников Кавказа семь расположены в Кабардино-Балкарии. Самый величественный из них – Эльбрус – высочайшая гора Европы.

Сегодня курортную зону в горах Кабардино-Балкарии интенсивно развивают. Здесь строят новые канатные дороги и современные гостиницы, расширяют возможности сервиса. Спрос на услуги в эти дни невероятно высок. А на Новый год мест в отелях уже практически нет.