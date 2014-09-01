Сегодня Казбек Коков вылетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2021 новым прямым рейсом из Нальчика





Казбек Коков вылетел сегодня в Северную столицу страны для участия в международном экономическом форуме новым рейсом «Нальчик-Санкт-Петербург», который открыт в конце мая авиакомпанией «Россия». Рейс ежедневный и, как показала практика, очень востребованный.

Перед вылетом Глава КБР встретился с гендиректором аэропорта Виталием Белановым. Они обсудили планы дальнейшего развития авиаперевозок в свете присоединения нальчикской воздушной гавани к авиакомпании «Новапорт». Оговаривалась перспектива строительства нового аэровокзального комплекса и реконструкции действующего. В этом году планируют расширить зону регистрации и досмотра, ввести дополнительные залы и сделать косметический ремонт терминала. Также главу республики проинформировали о планах сотрудничества с различными авиакомпаниями, учитывая рост туристического потока и международный статус аэропорта. «Мы долго вели переговоры с «Новапортом», так как хотели, чтобы аэропортовый комплекс Нальчика стал составляющей крупной компании. Это будет способствовать увеличению пассажиропотока и станет дополнительным стимулом для развития туристической отрасли — нашего стратегического направления развития экономики. И в дальнейшем будем способствовать развитию инфраструктуры, чтобы авиаперелеты были удобными для пассажиров — гостей и жителей республики». «Сегодня мы с родного аэропорта вылетаем с Санкт-Петербург без транзитных пересадочных точек. Это важно, подобные рейсы позволят развиваться бизнесу и туристической отрасли», — подчеркнул Глава.