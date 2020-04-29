Сегодня Казбек Коков в формате видеоконференции провел совещание с представителями общественных и религиозных объединений республики

Обращаясь к участникам встречи, Глава КБР отметил, что сегодня весь мир, наша страна и Кабардино-Балкария, в том числе, столкнулись с невиданной угрозой, вызовом, который не выбирает ни по возрасту, ни по вероисповеданию, ни по национальному признаку или социальному статусу. Всю эту работу по поддержке экономики и граждан будем продолжать, наращивать, делать более адресной и эффективной, заявил Казбек Коков. О ситуации по количеству зараженных и протестированных граждан проинформировал руководитель управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов. Он сообщил, что благодаря раннему тестированию выявляются бессимптомные носители вируса, которые составляют 57% от общего числа заболевших. Кроме того, своевременно принятые меры позволили избежать вспышек вируса внутри коллективов, рост числа инфицированных в настоящее время носит внутрисемейный характер. Пагов отметил необходимость усиления санитарно-эпидемиологических мер в период майских праздников. На совещании также прозвучало, что в настоящее время в республике в госпиталях 348 коек дополнительно оснащены кислородом, 35% из них – аппаратами ИВЛ. На случай непредвиденного роста больных в экстренном порядке можно будет развернуть до 840 резервных коечных мест. Представители общественных и религиозных организаций внесли ряд предложений по активизации работы оперативного штаба, выразили готовность принимать активное участие в решении поставленных перед регионом задач.