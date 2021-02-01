Сегодня Казбек Коков провел совещание с участием председателя Правительства КБР Алия Мусукова и министра здравоохранения Рустама Калибатова по вопросу распределения федеральных субсидий на нужды здравоохранения республики





Кабардино-Балкарии выделено более восьмисот сорока трех миллионов рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение подписано премьером Михаилом Мишустиным. Общая сумма субсидий для регионов — более 25 миллиардов рублей.

Далее средства будут распределены тарифной комиссией, по решению которой Территориальный фонд ОМС доведет их до медицинских организаций. Глава поручил Правительству оперативно проработать необходимые нормативные акты. Как доложил Рустам Калибатов, предоставление дополнительных средств позволит войти в этот год без задолженностей.