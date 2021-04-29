Сегодня Кабардино-Балкария примет участие в международной акции Диктант Победы





Сегодня в разных уголках мира напишут Диктант Победы. За три года всероссийская акция стала международной. По данным организаторов, в этот раз участие в ней примут 80 стран. Диктант на тему Великой Отечественной пройдет и в Кабардино-Балкарии. В муниципалитетах республики создали свыше 60-ти площадок. Самая высокогорная – на Эльбрусе. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. В тесте 25 вопросов о событиях 41-45-го годов. Примечательно, что впервые в этом году разработали версии на английском и китайском языках. Для выпускников школ приготовили бонус: победителей и финалистов ждут дополнительные преимущества при поступлении в вузы. Организовали диктант единороссы, историческое и военно-историческое общества, а также «Волонтеры Победы». Начало – в 14 часов. Пройти тест также можно онлайн на сайте акции.