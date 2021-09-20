Сегодня Кабардино-Балкария отмечает День адыгов. С праздником жителей республики поздравил Глава КБР Казбек Коков





Этот день олицетворяет многовековой исторический путь адыгского этноса и современный этап его развития, служит символом единения, напоминанием о патриотизме и силе духа многих поколений. Праздник воплощает в себе традиционные ценности взаимопонимания и взаимоуважения между народами, живущими в Кабардино-Балкарии, подчеркнул Глава. Сегодня в составе России адыгские народы имеют гарантированные возможности для сохранения и развития родного языка, национальной культуры, духовных ценностей и традиций, говорится в поздравлении.