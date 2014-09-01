Сегодня из Нальчика отправился первый поезд в Новороссийск





Сегодня из Нальчика отправился первый поезд в Новороссийск. Новый маршрут создали по просьбам жителей, сообщили в региональном Минтрансе. Он соединит столицу Кабардино-Балкарии с крупными городами Юга России. В их числе Минеральные Воды, Армавир, Краснодар. Отправка будет по четным дням в прицепке с Владикавказским поездом. Отправление и прибытие в 7-45 в Новороссийске, на следующий день. на днях запустили поезд «Ласточка» из Владикавказа в Туапсе. Ходит он по нечетным дням. По пути останавливается на нескольких станциях Кабардино-Балкарии. К примеру, из Прохладного поезд уезжает в 7:54 утра. В Туапсе прибывает в тот же день около 16-ти часов.