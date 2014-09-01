Сегодня исполняется 89 лет с момента основания КБГУ





Сегодня исполняется 89 лет с момента основания Кабардино-Балкарского госуниверситета. Это один из ведущих классических вузов Северного Кавказа. Входит в сотню ведущих университетов России. В нем почти полтора десятка учебных подразделений, а студентов – свыше 16-ти тысяч. Они представляют не только регионы нашей страны, но и 40 государств мира. В честь дня рождения подготовили праздничную программу. Из-за коронавируса не будет массовых встреч, однако пройдут они вживую, а не онлайн, как в прошлом году. Преподаватели прочтут лекции, посвященные истории КБГУ, организуют спортивные соревнования.