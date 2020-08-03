Сегодня исполняется 84 года со дня рождения известного скульптора Гида Хашаовича Бжеумыхова





За свою жизнь он создал немало великолепных работ. Его произведения можно увидеть в Третьяковской галерее и Музее имени Пушкина в Москве. Но памятник комсомольцам, погибшим в боях за Родину, остался самым величественным творением мастера. Открыли монумент 29 октября тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года к 50-летию ВЛКСМ. Увидев эту работу, выдающийся советский скульптор Лев Кербель сказал, что Бжеумыхов наделен талантом и умением выразить идею, а памятник назвал самым оригинальным на Северном Кавказе. Гид Бжеумыхов ушел из жизни в 2008 году.