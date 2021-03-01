Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения балкарского поэта, этнографа и учителя Саида Шахмурзаева





Его малая родина – село Эльтюбю. В 1929-м окончил Крымский педагогический техникум, и всю жизнь посвятил преподаванию. За заслуги в развитии народного образования награжден орденом Ленина, а в 61-м ему присвоили звание «Заслуженный учитель школы КБАССР». Шахмурзаев – создатель первого букваря на балкарском. Участвовал во многих лингвистических, фольклорных и этнографических экспедициях – не только в Кабардино-Балкарии, но и в Карачаево-Черкессии. Его имя – в списке авторов «Балкарского топонимического словаря».

Саид Шахмурзаев писал не только научные труды, но и стихи. Его перу принадлежат сборники «Зурна», «Друзья», «Ветер перемен».