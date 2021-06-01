Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения адмирала Арсения Головко





Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения нашего земляка, прославленного адмирала Арсения Головко. Он появился на свет в станице Прохладной. Учился на рабочем факультете и в Тимирязевской сельхозакадемии, но был призван на флот. Изучал морское дело в училище, а позже – в военной академии. Начинал вахтенным командиром эсминца на Черном море. Бессменно командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Отечественной. Оборонял Мурманск и Советское Заполярье, боролся с германскими войсками у Северной Норвегии. С морем не расставался до ухода из жизни в 62-м: после войны работал начальником Главного морского штаба, командовал Балтийским флотом. Имя адмирала Головко носят корабли, а также улицы – в разных уголках нашей страны.