Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения адмирала Арсения Головко


Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения нашего земляка, прославленного адмирала Арсения Головко. Он появился на свет в станице Прохладной. Учился на рабочем факультете и в Тимирязевской сельхозакадемии, но был призван на флот. Изучал морское дело в училище, а позже – в военной академии. Начинал вахтенным командиром эсминца на Черном море. Бессменно командовал Северным флотом на протяжении всей Великой Отечественной. Оборонял Мурманск и Советское Заполярье, боролся с германскими войсками у Северной Норвегии. С морем не расставался до ухода из жизни в 62-м: после войны работал начальником Главного морского штаба, командовал Балтийским флотом. Имя адмирала Головко носят корабли, а также улицы – в разных уголках нашей страны.

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