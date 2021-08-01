Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя КБР Ахмедхана Налоева





Сегодня исполнилось 100 лет одному из выдающихся сынов республики Ахмедхану Налоеву. Языковед, педагог, народный писатель Кабардино-Балкарии, он внес значительный вклад в становление национальной культуры. «Жило в нем все горство- чуткость и игорство. Древность и богатство, доброты упорство. Выправка, стать офицерства. Слава, доблесть советства…»- Эти строки председатель Союза писателей Кабардино-Балкарии Муталип Беппаев посвятил своему коллеге Ахмедхану Налоеву. Вот уже больше десяти лет нет рядом знаменитого уроженца Хатуея, но в памяти живы моменты замечательных встреч и общения, делится Беппаев. Студента педагогического рабочего факультета Ахмедхана Налоева призвали в ряды Красной Армии в сентябре 41-го. После обучения в Ленинградском военно-инженерном училище командовал взводом и ротой. Прошел всю войну. За храбрость и мужество был неоднократно награжден орденами и медалями. После демобилизации в 46-м Ахмедхан Налоев вернулся в родную республику и продолжил учебу в педагогическом институте. В начале 50-х начал преподавать кабардинский язык и литературу в госуниверситете. Первые шаги в литературе Налоев стал делать в зрелом возрасте – в начале 60-х. Добился больших высот в жанре рассказа. Преуспел и в крупных художественных формах. В числе наиболее известных его произведений – «Всадники рассвета», «Домик у реки», «Тень пламени». За достижения в литературе Ахмедхан Налоев был удостоен звания «Народный писатель Кабардино-Балкарии». Он ушел из жизни в июне 2010-го, но память о выдающемся человеке по-прежнему в сердцах его учеников, друзей и читателей.