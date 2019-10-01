Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения народного артиста России и Кабардино-Балкарии Магомеда Кучукова — 2019.10.15


Он был одним из тех, кто стоял у истоков национального театра. Искусству актер отдал больше полувека. Съемки в фильмах, около сотни ролей и овации, сопровождавшие каждый выход на сцену… Его артистическая карьера началась в 30-х годах прошлого века. Кучуков был в составе первой балкарской студии, которую выпустил театральный институт имени Луначарского. Его жизнь стала одной из самых ярких страниц в истории театра республики.
Он отважно сражался за Родину с фашизмом. Дошел до Берлина. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями. На фронте встретил свою будущую супругу — связистку Веру Морозову. Потом были депортация и счастье возвращения на родину. Мудрый, позитивный, излучающий добро и свет… Таким Магомед Кучуков остался в памяти тех, кто его знал.

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— Мусукланы Алий Республиканы правительствосуну башчысына салыннганды.

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