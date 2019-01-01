Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения Евгения Примакова — 2019.10.29





Он возглавлял российское правительство, работал министром иностранных дел, руководил Службой внешней разведки, трудился в парламенте… Памяти видного государственного деятеля посвятили «Дипломатические чтения», которые открылись сегодня в четвертой гимназии.

Встречу проводят в рамках договора о взаимодействии с Кабардино-Балкарским госуниверситетом. В гимназии работает профильный дипломатический класс, и сотрудники КБГУ помогают школьникам формировать необходимые навыки. Здесь же открыли зал, носящий имя человека-эпохи. Цель сегодняшних чтений – исследовать масштабное наследие Евгения Примакова, который был не только политиком, но и ученым-востоковедом.