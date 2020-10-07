Сегодня исполнилось 103 года со дня рождения Алия Тухужева

Уроженец селения Нартан, окончил ГИТИС в 1940 году и вступил в труппу Кабардино-Балкарского театра имени Али Шогенцукова. Война внесла свои коррективы в его планы на будущее. Участник Великой Отечественной, волею судьбы оказывался в самых кровопролитных и решающих сражениях. В 1941 году он участвовал в битве под Москвой; в 42-м – в Сталинграде; в 43-м на Орловско-Курской дуге. Был ранен четыре раза – почти каждый военный год оставил свою зарубку в виде глубокого шрама на теле, закончил войну под Варшавой. Несмотря на все это, обладал ярким комедийным дарованием. Старожилы театра вспоминают, когда администраторы приезжали в селение договариваться о показе спектакля, их не спрашивали, что за представление, всех интересовало, играет ли в нём Али Тухужев? Актер ушел из жизни 12 апреля 1995 года. Но каждый год в память о его таланте на Северном Кавказе проходит фестиваль артистов комедийного жанра «Улыбка друзей».