Сегодня Инне Кашежевой исполнилось бы 77





В честь лауреата Государственной премии Кабардино-Балкарии в республике проходят памятные встречи и открытые уроки.

«В ее поэзии – родниковая свежесть», — так отзывался о творчестве Кашежевой Кайсын Кулиев. Ее талантом восхищались Алим Кешоков, Александр Твардовский, Лев Ошанин, Римма Казакова и другие современники. Самая юная среди поэтов-шестидесятников, она завоевала признание в 16 лет. Потом были многочисленные публикации и выступления с эстрады. Она выходила на одну сцену с Андреем Вознесенским, Евгением Евтушенко, Бэллой Ахмадулиной, ездила по всей стране.

В каждой строке Инны Кашежевой – бесконечная любовь к большой и малой родине, а родилась она в Каменномостском. На ее стихи написаны три сотни песен, которые исполняли знаменитые советские артисты – от Клавдии Шульженко до Людмилы Зыкиной. А песня «Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар мой» стала неофициальным гимном города за Северным полярным кругом. Поэтесса ушла из жизни больше 20-ти лет назад – в мае 2000-го.