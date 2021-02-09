Сегодня группа жителей села Октябрьского отмечает новоселье





Они въезжают в дом, который построили по программе переселения граждан из аварийного жилья. Раньше они обитали в восьмиквартирном доме, который был построен полвека назад для работников местного конезавода «Кабардинский». Но с годами здание обветшало. Теперь 19 человек получили новые квартиры «под ключ». На входе – сейфовые двери. В помещениях сделан ремонт. Кухни и санузлы оборудованы необходимой техникой. Рядом с домом – детская площадка. На строительство по программе переселения граждан из аварийного жилья направили больше 12 миллионов рублей – из федерального и республиканского бюджетов.