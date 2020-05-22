Сегодня Глава КБР Казбек Коков в режиме видеоконференции провел совещание с главврачами

В ходе дистанционной встречи обсуждена ситуация с оказанием помощи больным с коронавирусом, внебольничными пневмониями и острыми респираторными заболеваниями. Глава республики поблагодарил всех медработников, которые в условиях пандемии борются за жизни и здоровье людей. О материально-техническом и кадровом обеспечении медучреждений, задействованных в противодействии новой коронавирусной инфекции, доложил министр здравоохранения Рустам Калибатов. Это обеспеченность специалистами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами. Также рассмотрены вопросы осуществления медикам выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку… и ситуация с медицинским обслуживанием граждан по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.