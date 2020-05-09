Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отдал дань глубокого уважения памяти погибших воинов и возложил цветы к Мемориалу «Вечный огонь Славы» в Нальчике

В церемонии также приняли участие председатель Парламента Татьяна Егорова, председатель Правительства Алий Мусуков и главный федеральный инспектор по КБР Тимур Макоев. В связи с введенными из-за сложившейся эпидемиологической обстановки ограничениями все массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, перенесены на более поздний срок.