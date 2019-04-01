Сегодня для телевидения Кабардино-Балкарии – особенный день. Он знаменует новую эпоху развития — 2019.04.15





Три часа назад в рамках второго этапа цифровизации страны республика полностью перешла от аналогового телесигнала к цифровому.Торжественная церемония проходила в здании Республиканского радиотелевизионного передающего центра. В ней приняли участие представители правительства КБР и гости из соседних субъектов. Сегодня на цифровое вещание перешли сразу 20 регионов России, включая Москву и Московскую область. Напомню, первый этап отключения эфирного аналога был реализован 11-го февраля, он затронул 7 субъектов страны. Третий и окончательный запланирован на третье июня. Что такое цифровое телевидение? Это сверх чёткая картинка, отсутствие помех в эфире, а также 20 бесплатных телеканалов.

Специалисты РТПЦ говорят, что по всем вопросам после отключения аналога можно будет обращаться на «горячую линию» РТРС. А также в течение недели по телевидению будет транслироваться информационный ролик со всеми подробностями перехода на «цифру».