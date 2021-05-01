Сегодня девятиклассники Кабардино-Балкарии приступили к сдаче ОГЭ





Сегодня девятиклассники Кабардино-Балкарии, как и всей России, приступили к основным государственным экзаменам. Первое испытание по плану – русский язык. Всего итоговую аттестацию пройдут больше восьми тысяч учеников республики. Для этого в образовательных учреждениях создали 65 пунктов. Правила таковы, что сдавать экзамен девятиклассник должен вне стен своей школы, но в том селе, городе или районе, где он живет и обучается. Следующий экзамен – по математике – выпускники девятых классов станут сдавать в среду, 26-го мая. Если ученик получит неудовлетворительную оценку по одному из предметов, он получит шанс исправить ситуацию в резервный день в июне. Если же «неуд» будет стоять по обеим дисциплинам, пройти пересдачу можно будет только в сентябре.