Сегодня депутаты Парламента КБР награждали победителей конкурса «Моя законотворческая инициатива». — 2019.05.27

Здесь собрались юноши и девушки, работы которых признаны лучшими. Парламентарии, многие из которых, кстати, являлись научными руководителями конкурсантов, отметили, что темы, которые затрагиваются молодыми людьми, актуальны и очень интересны. Три из них отмечены на федеральном уровне.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива» проводится в четырнадцатый раз. Всем победителям вручены грамоты и памятные подарки.